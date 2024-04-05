Міжнародні резерви України за березень зросли майже на 20%

Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% і станом на 1 квітня 2024 року становили 43,763 млрд доларів США. Посилаючись на дані НБУ, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 762,7 млн дол. США. У березні вони зросли на 18%" , - інформує Нацбанк.

Зауважується, що така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол. США) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Динаміку резервів у березні визначала низка чинників.

По-перше, на динаміку резервів впливали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 9 316,1 млн дол. США. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол. США.

По-друге, на резерви впливали операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 1 813,6 млн дол. США та викупив до резервів 25,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив 1 787,7 млн дол. США.

На динаміку резервів у березні також впливала переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,3 млн дол. США.