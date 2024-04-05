Молдова отреагировала на очередное падение "Шахеда" на своей территории

Министерство иностранных дел Молдовы осудило очередное падение беспилотника РФ на свои территории, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Так, вчера около 14:15, недалеко от города Этулия-Владичень Вулкенештьского района, были идентифицированы фрагменты уничтоженного дрона с надписью на крыле "Герань-2".

"Решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника, использованного Россией для нападения на Украину. Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад" , - написано в заявлении МИД.

Напомним, в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

Стоит отметить, что тогда на месте падения обнаружили не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.