За последние недели РФ уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

В последние недели Россия уничтожила 80% украинских теплоэлектроцентралей.﻿ Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор - только за последние недели россияне уничтожили свыше шести гигаваттов мощностей нашей энергосети <...> К сожалению, за последние недели Россия уничтожила 80% теплоэлектроцентралей" , - сказал он.

По словам премьера, это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Россияне продолжают бить ракетами по украинским энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы и генераторы.

Украина сотрудничает с союзниками, создавая децентрализованную систему поставок энергии, добавил Шмыгаль.