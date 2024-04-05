Участие немецких компаний в "восстановлении" Мариуполя: в Берлине отреагировали

Правительство Германии прокомментировало журналистское расследование, которое показало, что немецкие компании помогают оккупационному режиму России в строительстве в оккупированном Мариуполе, сообщает Европейская правда.

Официальный Берлин предостерегает немецкие компании от участия в любых российских проектах на территории захваченного города.

Представитель Министерства иностранных дел заявил, что так называемое "восстановление" только служит российской пропаганде.

"Каждая компания, которая принимает в этом участие, должна спросить себя, какую услугу она предоставляет" , – добавил он.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства экономики добавила, что таможенная служба и прокуратура должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции.

Немецкий телеканал ARD провел расследование, которое выявило, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в Мариуполе.