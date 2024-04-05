Участь німецьких компаній у "відбудові" Маріуполя: у Берліні відреагували

Уряд Німеччини прокоментував журналістське розслідування, яке виявило, що німецькі компанії допомагають окупаційному режиму Росії у будівництві в окупованому Маріуполі, повідомляє Європейська правда.

Офіційний Берлін застерігає німецькі компанії від участі у будь-яких російських проєктах на території захопленого міста.

Речник Міністерства закордонних справ заявив, що так звана "відбудова" лише слугує російській пропаганді.

"Кожна компанія, яка бере в цьому участь, повинна запитати себе, яку послугу вона надає" , – додав він.

Своєю чергою речниця Міністерства економіки додала, що митна служба та прокуратура мають з'ясувати, чи порушили німецькі компанії санкції.

Німецький телеканал ARD провів розслідування, яке виявило, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти в Маріуполі.