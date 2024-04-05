Гончаренко анонсировал дату рассмотрения законопроекта о мобилизации

Законопроект о мобилизации планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля. Об этом говорится в сообщении народного депутата Европейской солидарности Алексея Гончаренко.

3 апреля глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации могут вынести на рассмотрение уже на ближайшем заседании.

Премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что мобилизация в Украине будет «намного мягче», ведь после аудита воинских частей Украина не нуждается в 500 тысячах дополнительных военных, как заявлялось ранее.