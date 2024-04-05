Гончаренко анонсував дату розгляду законопроекту про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію планують винести на розгляд Верховної Ради 10 квітня. Про це йдеться у повідомленні народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренко.

3 квітня голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію можуть винести на розгляд вже на найближчому засіданні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що мобілізація в Україні буде «набагато м’якшою», адже після аудиту військових частин Україна не потребує 500 тисяч додаткових військових, як заявлялося раніше.