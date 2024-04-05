По всей Украине объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают "Карта тревог Украины", Воздушные силы ВСУ в соцсетях.

По данным ВС, из-за взлета российского самолета МиГ-31К по всей территории Украины существует ракетная опасность.

Воздушные силы также предупредили, что восточным областям угрожают удары баллистического вооружения РФ.

"Суспільне" сообщает, что в Харькове слышна серию взрывов.