По всій Україні оголосили повітряну тривогу: злетів МіГ-31К

На всій території України лунає сигнал повітряноъ тривоги через зліт російського МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах.

За даними ПС, через зліт російського літака МіГ-31К по всій території України існує ракетна небезпека.

Повітряні сили також попередили, що східним областям загрожують удари балістичного озброєння РФ.

"Суспільне" повідомляє, що у Харкові чутно серію вибухів.