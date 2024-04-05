По всій Україні оголосили повітряну тривогу: злетів МіГ-31К
На всій території України лунає сигнал повітряноъ тривоги через зліт російського МіГ-31К, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах.
За даними ПС, через зліт російського літака МіГ-31К по всій території України існує ракетна небезпека.
Повітряні сили також попередили, що східним областям загрожують удари балістичного озброєння РФ.
"Суспільне" повідомляє, що у Харкові чутно серію вибухів.