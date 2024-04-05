В Запорожье снова возросло число погибших и раненых из-за обстрела РФ (Обновлено)
Четверо мирных жителей Запорожья погибли и больше 20 получили ранения в результате российских обстрелов города в пятницу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях.
"Россияне убили двух мирных людей - женщину и мужчину".
По предварительным данным Федорова, также в результате российской атаки по Запорожью получили ранения шесть человек:
- 9-летний мальчик и его 36-летняя мама;
- юноши 20-ти и 22-х лет - в состоянии средней тяжести;
- 55-летняя женщина и 51-летний мужчина - в тяжелом состоянии.
Все в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.
Федоров также опубликовал фотографию последствий удара. На ней можно увидеть разрушенное помещение, похожее на кафе.
Обновлено: Глава ОВА сообщил, что количество погибших возросло до трех, а раненых - до тринадцати. Из них четверо в тяжелом состоянии.
В МВД сообщили, что по Запорожью армия РФ ударила сначала тремя ракетами, затем повторно – еще двумя.
Обновлено в 18:57: В Запорожской ОВА сообщили, что количество раненых выросло до 19-ти.
Обновлено в 20:47: Федоров сообщил, что количество погибших возросло до четырех. Более 20 человек травмированы.
Что предшествовало:
Ранее в пятницу глава Запорожской ОГА сообщил о российской атаке на областной центр. Он также рассказал, что есть пострадавшие, но деталей не давал.