У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих і поранених через обстріл РФ (Оновлено)
Четверо мирних мешканців Запоріжжя загинули й понад 20 дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста в п'ятницю, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької обласної військвої адміністрації Іван Федоров у соцмережах.
"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку і чоловіка".
За попередніми даними Федорова, також внаслідок російської атаки по Запоріжжю дістали поранення шестеро людей:
- 9-річний хлопчик та його 36-річна мама;
- юнаки 20-ти і 22-х років - у стані середньої тяжкості;
- 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані.
Усі в лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Федоров також опублікував фотографію наслідків удару. На ній можна побачити зруйноване приміщення, схоже на кафе.
Оновлено: Голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених - до тринадцяти. З них четверо у важкому стані.
У МВС повідомили, що по Запоріжжю армія РФ вдарила спочатку трьома ракетами, потім повторно - ще двома.
Оновлено о 18:57: В Запорізькій ОВА повідомили, що кількість поранених виросла до 19-ти.
Оновлено о 20:47: Федоров повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Понад 20 людей травмовано.
Що передувало:
Раніше в п'ятницю очільник Запорізької ОВА повідомив про російську атаку на обласний центр. Він також розповів, що є постраждалі, але деталей не давав.