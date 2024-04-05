В Приднестровье заявили о новой атаке дрона на воинскую часть

Так называемое "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья сообщило, что дрон якобы атаковал воинскую часть в регионе, сообщает Европейская правда.

Видео с места происшествия распространил приднестровский "государственный" канал "Первый Приднестровский".

"Власти" региона утверждают, что 5 апреля в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе.

"Целью была радиолокационная станция, которой нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", – говорят представители Приднестровья.

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе.

Приднестровские СМИ заявили, что взрыв стал результатом атаки дрона. Но власти Молдовы проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что видео "теракта" содержит явные элементы монтажа.

Как сообщалось, Североатлантический альянс ввиду последних событий в Приднестровском регионе Молдовы следит за угрозой, которую для Кишинева может представлять Россия.