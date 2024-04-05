У Придністров'ї заявили про нову атаку дрона на військову частину

Так зване "міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров'я повідомило, що дрон нібито атакував військову частину у регіоні, повідомляє Європейська правда.

Відео з місця події поширив придністровський "державний" канал "Первый Приднестровский".

"Влада" регіону стверджує, що 5 квітня о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину в Рибницькому районі.

"Ціллю була радіолокаційна станція, якій завдано незначних пошкоджень, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу", – кажуть представники Придністров’я.

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.

Придністровські ЗМІ заявили, що вибух став результатом атаки дрона. Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео "теракту" містить явні елементи монтажу.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити Росія.