ПВО сбила российскую ракету в направлении Одессы, есть повреждения

Российские войска вечером 5 апреля запустили управляемую авиационную ракету по Одессе, ее сбила ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе. Силы противовоздушной обороны ракету уничтожили".

По предварительным данным взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Информация о пострадавших не поступала.