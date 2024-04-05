ППО збила російську ракету в напрямку Одеси, є пошкодження

Російські війська увечері 5 квітня запустили керовану авіаційну ракету по Одесі, її збила ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Сили оборони півдня України.

"З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. Сили протиповітряної оборони ракету знищили".

За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні. Інформації про постраждалих не надходило.