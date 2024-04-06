ISW не нашел визуальных подтверждений поражений российских самолетов на авиабазах
ISW пока не нашел никаких визуальных подтверждений того, что украинские войска нанесли ущерб или разрушили самолеты или объекты инфраструктуры ни на одной из четырех авиабаз, которые атаковали беспилотники в ночь на пятницу, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Военные аналитики отметили, что геолокационные кадры показывают взрывы и активацию российских средств противовоздушной обороны у всех авиабаз, кроме авиабазы под Ейском.
Спутниковые снимки, полученные 4 апреля, указывают на то, что на авиабазе в Энгельсе было: три тяжелых стратегических бомбардировщика Ту-160, пять стратегических бомбардировщиков Ту-95, транспортный самолет Ил-76 и бомбардировщик Ту-22; десять учебно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26, транспортный самолет Ан-74, транспортный самолет Ан-12, четыре самолета Су-27, четыре самолета Су-25, один самолет Су-30, несколько вертолетов Ка-52 и Ми-8 на авиабазе Ейск; 29 самолетов, в основном Су-34, на аэродроме Морозовск.
ISW также заметил, что украинские удары с беспилотников, как правило, нацелены только на отдельные авиабазы в России, и способность Украины нанести удар по четырем отдельным авиабазам в одной серии ударов является заметным увеличением возможностей.
ISW считает, что украинские удары по целям на территории России являются необходимым компонентом украинской кампании по деградации отраслей промышленности, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал.
Российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, размещенные на авиабазе Энгельс, для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине, и по состоянию на 2023 год российские военные имели примерно 60 самолетов Ту-95. Если удар подтвердится, возможная потеря примерно пяти процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в результате одного удара будет ощутимой.
Ключевые выводы ISW за 5 апреля:
- Служба безопасности Украины (СБУ) и украинские войска, по сообщениям, провели одну из крупнейших серий ударов беспилотников по военным объектам на территории России, нацеленных по меньшей мере на четыре российские авиабазы, в ночь с 4 на 5 апреля.
- Недавнее усиление темпов российских наступательных операций в Украине, вероятно, приведет к увеличению потерь в живой силе и материальных средствах, но Министерство обороны (МО) России, как представляется, успешно смягчает эти потери.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина начинает комплектовать новые подразделения, но нуждается в дальнейшей военной помощи Запада для их надлежащего оснащения.
- Шмыгаль также сообщил, что российские ракетные удары и удары беспилотников за последние недели повредили или прервали около 80% производства электроэнергии на украинских тепловых электростанциях (ТЭС), поскольку российские войска продолжают эксплуатировать деградированную украинскую систему противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергосистему.
- Украинские официальные лица продолжают предупреждать, что российские войска систематически и все чаще применяют химическое оружие и другие вероятно запрещенные химические вещества в Украине.
- Неизвестный беспилотник нанес удар по воинской части в пророссийской молдавской самопровозглашенной республике Приднестровье 5 апреля на фоне гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию Молдовы изнутри, которая, по оценкам экспертов, продолжается.
- По сообщениям, Россия осуществила тысячи кибератак на железнодорожную транспортную инфраструктуру Чехии и других европейских стран в рамках более широких усилий по подрыву транспортной логистики членов НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 5 апреля, российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Авдеевки на фоне позиционных боев, продолжающихся вдоль всей линии соприкосновения.
- Оборонная промышленность России продолжает мобилизацию для обеспечения потребностей российской армии в Украине.
- Президент России Владимир Путин объявил 4 апреля, что Россия в ближайшее время откроет в оккупированных Запорожской и Херсонской областях два молодежных центра, которые будут направлены на индоктринацию украинской молодежи российской культурой и историческими нарративами.