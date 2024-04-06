ISW не знайшов візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах
ISW поки що не знайшов жодних візуальних підтверджень того, що українські війська завдали шкоди або зруйнували літаки чи об'єкти інфраструктури на жодній із чотирьох авіабаз, які атакували безпілотники в ніч на п'ятницю, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Військові аналітики зазначили, що геолокаційні кадри показують вибухи і активацію російських засобів протиповітряної оборони біля всіх авіабаз, окрім авіабази під Єйськом.
Супутникові знімки, отримані 4 квітня, вказують на те, що на авіабазі в Енгельсі було: три важкі стратегічні бомбардувальники Ту-160, п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, транспортний літак Іл-76 і бомбардувальник Ту-22; десять навчально-бойових літаків Л-39, п'ять транспортних літаків Ан-26, транспортний літак Ан-74, транспортний літак Ан-12, чотири літаки Су-27, чотири літаки Су-25, один літак Су-30, кілька вертольотів Ка-52 і Мі-8 на авіабазі Єйськ; 29 літаків, в основному Су-34, на аеродромі Морозовськ.
ISW також зауважив, що українські удари з безпілотників, як правило, націлені лише на окремі авіабази в Росії, і здатність України завдати удару по чотирьох окремих авіабазах в одній серії ударів є помітним збільшенням можливостей.
ISW вважає, що українські удари по цілях на території Росії є необхідним компонентом української кампанії з деградації галузей промисловості, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал.
Російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, розміщені на авіабазі Енгельс, для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні, і станом на 2023 рік російські військові мали приблизно 60 літаків Ту-95. Якщо удар підтвердиться, можлива втрата приблизно п'яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 в результаті одного удару буде відчутною.
Ключові висновки ISW за 5 квітня:
- Служба безпеки України (СБУ) та українські війська, за повідомленнями, провели одну з найбільших серій ударів безпілотників по військових об'єктах на території Росії, націлених щонайменше на чотири російські авіабази, в ніч з 4 на 5 квітня.
- Нещодавнє посилення темпів російських наступальних операцій в Україні, ймовірно, призведе до збільшення втрат у живій силі та матеріальних засобах, але Міністерство оборони (МО) Росії, як видається, успішно пом'якшує ці втрати.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна починає комплектувати нові підрозділи, але потребує подальшої військової допомоги Заходу для їх належного оснащення.
- Шмигаль також повідомив, що російські ракетні удари і удари безпілотників за останні тижні пошкодили або перервали близько 80% виробництва електроенергії на українських теплових електростанціях (ТЕС), оскільки російські війська продовжують експлуатувати деградовану українську систему протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергосистему.
- Українські офіційні особи продовжують попереджати, що російські війська систематично і все частіше застосовують хімічну зброю та інші ймовірно заборонені хімічні речовини в Україні.
- Невідомий безпілотник завдав удару по військовій частині в проросійській молдовській самопроголошеній республіці Придністров'я 5 квітня на тлі гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови зсередини, яка, за оцінками експертів, триває.
- За повідомленнями, Росія здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських країн в рамках більш широких зусиль з підриву транспортної логістики членів НАТО з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 5 квітня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають вздовж усієї лінії зіткнення.
- Оборонна промисловість Росії продовжує мобілізацію для забезпечення потреб російської армії в Україні.
- Президент Росії Володимир Путін оголосив 4 квітня, що Росія найближчим часом відкриє в окупованих Запорізькій та Херсонській областях два молодіжних центри, які будуть спрямовані на індоктринацію української молоді російською культурою та історичними наративами.