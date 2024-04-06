ISW не знайшов візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах

ISW поки що не знайшов жодних візуальних підтверджень того, що українські війська завдали шкоди або зруйнували літаки чи об'єкти інфраструктури на жодній із чотирьох авіабаз, які атакували безпілотники в ніч на п'ятницю, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зазначили, що геолокаційні кадри показують вибухи і активацію російських засобів протиповітряної оборони біля всіх авіабаз, окрім авіабази під Єйськом.

Супутникові знімки, отримані 4 квітня, вказують на те, що на авіабазі в Енгельсі було: три важкі стратегічні бомбардувальники Ту-160, п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, транспортний літак Іл-76 і бомбардувальник Ту-22; десять навчально-бойових літаків Л-39, п'ять транспортних літаків Ан-26, транспортний літак Ан-74, транспортний літак Ан-12, чотири літаки Су-27, чотири літаки Су-25, один літак Су-30, кілька вертольотів Ка-52 і Мі-8 на авіабазі Єйськ; 29 літаків, в основному Су-34, на аеродромі Морозовськ.

ISW також зауважив, що українські удари з безпілотників, як правило, націлені лише на окремі авіабази в Росії, і здатність України завдати удару по чотирьох окремих авіабазах в одній серії ударів є помітним збільшенням можливостей.

ISW вважає, що українські удари по цілях на території Росії є необхідним компонентом української кампанії з деградації галузей промисловості, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал.

Російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, розміщені на авіабазі Енгельс, для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні, і станом на 2023 рік російські військові мали приблизно 60 літаків Ту-95. Якщо удар підтвердиться, можлива втрата приблизно п'яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 в результаті одного удару буде відчутною.

Ключові висновки ISW за 5 квітня: