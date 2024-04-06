Российские войска потеряли почти 800 вояк и десятки единиц техники
Россияне недосчитались почти 800 армейцев, 70 единиц автотехники, 48 дронов, 41 артсистема, сообщает Деловая столица.
Актуальные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – 446 690 (+790) человек;
- танков ‒ 7057 (+24);
- боевых бронированных машин – 13 497 (+38);
- артиллерийских систем – 11 262 (+41);
- РСЗО – 1 032 (+3);
- средства ПВО – 749 (+2);
- самолетов – 347;
- вертолетов ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 895 (+48);
- крылатые ракеты – 2 060 (+1);
- корабли/катера – 26;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 992 (+70);
- специальная техника – 1 854 (+5).
Данные уточняются.