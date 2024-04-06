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Российские войска потеряли почти 800 вояк и десятки единиц техники

Российские войска потеряли почти 800 вояк и десятки единиц техники
Фото: wikimedia.org

Россияне недосчитались почти 800 армейцев, 70 единиц автотехники, 48 дронов, 41 артсистема, сообщает Деловая столица.

Актуальные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 446 690 (+790) человек;
  • танков ‒ 7057 (+24);
  • боевых бронированных машин – 13 497 (+38);
  • артиллерийских систем – 11 262 (+41);
  • РСЗО – 1 032 (+3);
  • средства ПВО – 749 (+2);
  • самолетов – 347;
  • вертолетов ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 895 (+48);
  • крылатые ракеты – 2 060 (+1);
  • корабли/катера – 26;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 992 (+70);
  • специальная техника – 1 854 (+5).

Данные уточняются.

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