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Російські війська втратили майже 800 вояк та десятки одиниць техніки

Російські війська втратили майже 800 вояк та десятки одиниць техніки
Фото: wikimedia.org

Росіяни недорахувалися майже 800 армійців, 70 одиниць автотехніки, 48 дронів, 41 артсистеми, повідомляє Ділова столиця.

Актуальні дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 446 690 (+790) осіб;
  • танків ‒ 7 057 (+24);
  • бойових броньованих машин ‒ 13 497 (+38);
  • артилерійських систем ‒ 11 262 (+41);
  • РСЗВ ‒ 1 032 (+3);
  • засоби ППО ‒ 749 (+2);
  • літаків ‒ 347;
  • гелікоптерів ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8 895 (+48);
  • крилаті ракети ‒ 2 060 (+1);
  • кораблі / катери ‒ 26;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 14 992 (+70);
  • спеціальна техніка ‒ 1 854 (+5).

Дані уточнюються.

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