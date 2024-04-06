Російські війська втратили майже 800 вояк та десятки одиниць техніки
Росіяни недорахувалися майже 800 армійців, 70 одиниць автотехніки, 48 дронів, 41 артсистеми, повідомляє Ділова столиця.
Актуальні дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 446 690 (+790) осіб;
- танків ‒ 7 057 (+24);
- бойових броньованих машин ‒ 13 497 (+38);
- артилерійських систем ‒ 11 262 (+41);
- РСЗВ ‒ 1 032 (+3);
- засоби ППО ‒ 749 (+2);
- літаків ‒ 347;
- гелікоптерів ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8 895 (+48);
- крилаті ракети ‒ 2 060 (+1);
- кораблі / катери ‒ 26;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 14 992 (+70);
- спеціальна техніка ‒ 1 854 (+5).
Дані уточнюються.