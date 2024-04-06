Россияне атаковали Харьков КАБами и беспилотниками: известно о 6 погибших и 10 раненых

Харьков в очередной раз обстреляли российские террористы, сообщает Деловая столица.

По данным правоохранителей, обстрел произошел около 00:20. Оперативно на место происшествия прибыли все профильные службы: полицейские, спасатели, медики.

В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль. В поселке Малая Даниловка без пострадавших. Повреждены частные домовладения.

"Уже 6 погибших в результате ночных ударов россиян по Харькову, — сообщил на утро начальник ОВА Олег Синегубов. — По меньшей мере 10 раненых, люди получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших — легкое и среднее".

Относительно состояния пострадавших в результате ночных ударов оккупантов, то по данным чиновника, младшему пострадавшему 23 года, парень получил взрывную травму и обломочные ранения. В среднем также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет. Другие пострадавшие с легкими ранениями.

Всего медики оказали помощь десятым раненым.

По данным городского головы, Игоря Терехова, повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 автомобилей. Предварительно Харьков был атакован КАБами и беспилотниками.