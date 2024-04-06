Росіяни атакували Харків КАБами та безпілотниками: відомо про 6 загиблих та 10 поранених

Харків вчергове обстріляли російські терористи, повідомляє Ділова столиця.

За даними правоохоронців, обстріл стався близько 00:20. Оперативно на місце події прибули всі профільні служби: поліціянти, рятувальники, медики.

Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль. В селищі Мала Данилівка без постраждалих. Пошкоджено приватне домоволодіння.

"Уже 6 загиблих внаслідок нічних ударів росіян по Харкову, - повідомив на ранок начальник ОВА Олег Синєгубов. — Щонайменше 10 поранених, люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих — легкий та середній".

Щодо стану постраждалих внаслідок нічних ударів окупантів, то за даними посадовця, наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями.

Всього медики надали допомогу десятьом пораненим.

За даними міського голови, Ігоря Терехова, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 автівок. Попередньо, Харків був атакований КАБами та безпілотниками.