Российский удар по Запорожью: количество раненых возросло

По состоянию на утро субботы известно по меньшей мере о 23 раненых гражданах, среди них - двое детей и полицейский в результате удара россиян по Запорожью 5 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Нацполиция области, ОВА.

НПУ сообщила о 23 раненых, ОВА тем временем пишет о 25.

В полиции уточнили, что из четырех погибших, о которых было известно накануне, погибли четыре человека - двое мужчин и две женщины

Полицейские продолжают работать на местах попаданий, а также открыли дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".