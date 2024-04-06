Російський удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Станом на ранок суботи відомо про щонайменше 23 поранених громадян, серед них – двоє дітей та поліцейський внаслідок удару росіян по Запоріжжю 5 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Нацполіція області, ОВА.

НПУ повідомила про 23 поранених, ОВА тим часом пише про 25.

У поліції уточнили, що з чотирьох загиблих, про яких було відомо напередодні, загинули четверо людей – двоє чоловіків та дві жінки

Поліцейські продовжують працювати на місцях влучань, а також відкрили справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".