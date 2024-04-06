Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины выросли на 6,7 млрд долларов США

Международные резервы Украины на 1 апреля 2024 года по предварительным данным составили 43 762,7 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В марте резервы выросли на 6,7 млрд долларов США или более чем на 18%.

Это максимальная величина резервов за всю историю Украины. Такой результат достигнут за счет значительных (свыше 9 млрд долларов США) объемов поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

2. Национальный банк в марте оштрафовал 2 банка

Национальный банк в марте применил к двум банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте﻿ регулятора.

RwS bank был оштрафован 2 раза – на 21 млн грн и 400 тысяч грн, а также получил предупреждение за несвоевременную подачу отчетов в НБУ, а также ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов. Укргазбанк оштрафовали на 500 тысяч грн за нарушение в обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами или членами их семей.

3. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу семь банков отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах. Причем ставки как снижали, так и повышали, оптимизируя свой депозитный портфель.

Асвио Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 12,60 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 11 до 16,60% годовых.

Также Асвио Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 1 до 2,60% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 3,20% годовых.

Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 17 до 16,75% годовых;

на 6 месяцев – с 17 до 16% годовых;

на 9 месяцев – с 16,25 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,25 до 15,75% годовых.

Также Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2,50 до 2,25% годовых;

на 6 месяцев – с 3 до 2,50% годовых;

на 12 месяцев – с 3,15 до 3% годовых.

Кроме того, Кристалбанк повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 0,80 до 1,25% годовых;

на 6 месяцев – с 1,30 до 1,50% годовых.

Юнекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 17 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 15,75 до 15,50% годовых.

Пиреус Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 16 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 13% годовых.

Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев на 0,75% годовых:

на 6 месяцев – с 15 до 14,25% годовых;

на 9 месяцев – с 14,75 до 14% годовых.

Банк Клиринговый Дом снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 17,5 до 15,8% годовых;

на 6 месяцев – с 15,1 до 13,6% годовых; на 9 месяцев – с 15,65 до 14,15% годовых.

Банк инвестиций и сбережений (БИС) повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 1,35 до 1,85% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 1,85 до 2,35% годовых.

4. Приватбанк расширил географию услуги международной доставки платежных карт

В апреле Приватбанк начал доставлять свои карты клиентам еще в 6 стран: Эстонию, Латвию, Италию, Словакию, Венгрию и Великобританию. Доставка осуществляется курьером компании Nova Post.

Таким образом, клиенты банка отныне смогут получить банковскую карту с доставкой Nova Post в 12 странах Европы: Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии и Великобритании.

До конца апреля 2024 года доставка карт всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты, будет бесплатной.

5. ПУМБ запустил «Магазин кешбэков»

В мобильном приложении ПУМБ Online появился раздел «Магазин кешбэков». Находится он во вкладке «Больше». «Магазин кешбэков» - это вариант кешбэк-сервиса (похожего, например,на знаменитый LetyShops). Перечень магазинов пока небольшой, но будет постоянно обновляться и дополняться.

Работает он следующим образом: выбираете магазин, переходите в магазин и покупаете товар. Затем в указанные сроки ждете начисления кешбэка.

Вывод кешбэка – от 10 грн.