Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України зросли на 6,7 млрд. доларів США

Міжнародні резерви України на 1 квітня 2024 року за попередніми даними склали 43 762,7 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У березні резерви зросли на 6,7 млрд. доларів США або більш ніж на 18%.

Це максимальна величина резервів за історію України. Такого результату досягнуто за рахунок значних (понад 9 млрд доларів США) обсягів надходжень від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

2. Національний банк у березні оштрафував 2 банки

Національний банк у березні застосував до двох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила прес-служба НБУ на офіційному сайті регулятора.

RwS bank був оштрафований 2 рази – на 21 млн грн та 400 тисяч грн, а також отримав попередження за несвоєчасне подання звітів до НБУ, а також неналежну перевірку нових та існуючих клієнтів. Укргазбанк оштрафували на 500 тисяч грн за порушення в обслуговуванні клієнтів, які є політично значущими особами чи членами їхніх сімей.

3. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу сім банків відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах. Причому ставки як знижували, так і підвищували оптимізуючи свій депозитний портфель.

Асвіо Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 12,60 до 16% річних;

на 12 місяців - з 11 до 16,60% річних.

Також Асвіо Банк підвищив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців - з 1 до 2,60% річних;

на 12 місяців – з 2 до 3,20% річних.

Кристалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 17 до 16,75% річних;

на 6 місяців – з 17 до 16% річних;

на 9 місяців – з 16,25% до 15,50% річних;

на 12 місяців - з 16,25 до 15,75% річних.

Також Кристалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 2,50 до 2,25% річних;

на 6 місяців – із 3 до 2,50% річних;

на 12 місяців – з 3,15 до 3% річних.

Крім того, Кристалбанк підвищив відсоткові ставки за депозитами в євро на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 0,80 до 1,25% річних;

на 6 місяців – з 1,30 до 1,50% річних.

Юнекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 17% до 15% річних;

на 6 місяців – з 15,75% до 15,50% річних.

Піреус Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 та 6 місяців – з 16 до 15% річних;

на 12 місяців – із 14 до 13% річних.

Індустріалбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців на 0,75% річних:

на 6 місяців – з 15 до 14,25% річних;

на 9 місяців – із 14,75 до 14% річних.

Банк Кліринговий Дім знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 17,5% до 15,8% річних;

на 6 місяців – з 15,1% до 13,6% річних; на 9 місяців – із 15,65 до 14,15% річних.

Банк інвестицій та заощаджень (ВІС) підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 1,35% до 1,85% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 1,85 до 2,35% річних.

4. Приватбанк розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток

У квітні Приватбанк почав доставляти свої картки клієнтам ще у 6 країн: Естонію, Латвію, Італію, Словаччину, Угорщину та Велику Британію. Доставка здійснюється кур'єром компанії Nova Post.

Таким чином клієнти банку відтепер зможуть отримати банківську картку з доставкою Nova Post у 12 країнах Європи: Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччини, Угорщини та Великобританії.

До кінця квітня 2024 року доставка карток усім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку або відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною.

5. ПУМБ запустив «Магазин кешбеків»

У мобільному додатку ПУМБ Online з'явився розділ "Магазин кешбеків". Знаходиться він у вкладці «Більше». "Магазин кешбеків" - це варіант кешбек-сервісу (схожого, наприклад, на знаменитий LetyShops). Перелік магазинів поки невеликий, але постійно оновлюватиметься і доповнюватиметься.

Працює він так: вибираєте магазин, переходите в магазин і купуєте товар. Потім у зазначені терміни чекаєте нарахування кешбеку.

Виведення кешбеку – від 10 грн.