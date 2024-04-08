В США прокомментировали частичный вывод израильских войск из Газы

В Белом доме заявили, что вывод Армией обороны Израиля военных из южной части Сектора Газа связан с проведением переоснащения личного состава и отдыха.﻿ Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В администрации американского президента отмечают, что такие действия Израиля не обязательно могут указывать на какие-либо новые операции ЦАХАИ в регионе в будущем.

"Они находятся в местах боевых действий 4 месяца, и мы получаем сообщение, что они устали, что их необходимо переоснастить" , - рассказал Кирби.

Вместе с тем представитель Белого дома добавляет, что "трудно сказать", что именно происходит в Секторе Газа в контексте перемещения израильских военных.

"Насколько мы понимаем и судя по их публичным заявлениям, на самом деле речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск. Это необязательно может свидетельствовать о будущей новой операции этих войск" , - заявил Кирби.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. Пока в анклаве, по данным израильских СМИ, остается всего одна бригада - "Нахаль".

Вывод израильских войск с юга Сектора Газа произошел после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис.