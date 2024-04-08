В израильской армии прокомментировали частичный вывод войск из Газы

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-лейтенант Херци Ха-Леви заявил, что несмотря на вывод из Сектора Газа всех маневренных наземных сил, война против группировки ХАМАС продолжается и далека от завершения, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По словам военачальника, израильская армия будет знать, как вернуться к боевым действиям в случае временного перемирия в рамках соглашения об освобождении заложников. По его словам, возвращение заложников в Израиль является более насущным вопросом, чем другие цели.

Ха-Леви отметил, что Израиль ведет эту войну по-другому и что она отличается от предыдущих.

"Война в Газе продолжается, и мы далеки от того, чтобы остановиться. Высокопоставленные чиновники ХАМАСа все еще скрываются. Рано или поздно мы до них доберемся. Мы делаем успехи, продолжая убивать все больше террористов и командиров, и уничтожать все больше инфраструктуру терроризма, в том числе и прошлой ночью" , - отметил Ха-Леви в заявлении для прессы по случаю шестимесячной годовщины нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Начальник штаба ЦАХАЛ также отметил, что Тель-Авив не позволит бригадам ХАМАС действовать в любой части полосы. По его словам, "у нас есть планы, и когда решим, мы будем действовать".

"Одновременно с наступательными действиями мы разрешаем доставку гуманитарной помощи в Сектор. Интерес ХАМАС заключается в том, чтобы создать гуманитарный кризис в Газе и потребовать прекращения войны" , - сказал Ха-Леви.

Он добавил, что ХАМАС пытается взять под контроль гуманитарную помощь и препятствует ее распределению, чтобы вернуть и контролировать Сектор Газа. По его убеждению, этого не должно произойти.

"Поэтому мы продолжаем лишать ХАМАС его военного и правительственного потенциала, чтобы обеспечить... стабильность в регионе" , - добавил генерал.

Войска вывели для наступления на Рафах

Тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что целью вывода войск из Сектора Газа является подготовка к ожидаемому наступлению на город Рафах в южной части региона.

Глава Минобороны заявил, что благодаря военным успехам, ХАМАС "перестал функционировать как военная организация на всей территории Сектора Газа", но затем противоречил сам себе, отметив, что ЦАХАЛ все еще готовится расправиться с оставшимися в Рафахе батальонами ХАМАСа.

Позже пресс-секретарь Галанта уточнил, что министр обороны имел в виду не весь Сектор Газа, а район города Хан-Юнис и другие части сектора, где действовали военные.