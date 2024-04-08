Израиль атаковал юг Ливана, погиб элитный командир "Хезболлы" – СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по деревне Аль-Султания на юге Ливана. Во время атаки был убит полевой командир элитного ливанского подразделения "Аль-Радван" группировки "Хезболла" и двое других командиров.﻿ Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Группировка "Хезболла" сообщила, что поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, член группы из Кафр-Килы, города на границе с Израилем, был убит "во время выполнения своего джихадистского долга".

Это заявление появилось после того, как Армия обороны Израиля сообщила об ударах по позициям "Хезболлы" в Кафр-Киле, а также по ракетной установке в Яруне, опубликовав видеозапись атак.

The IDF says fighter jets carried out strikes on Hezbollah positions in southern Lebanon's Kafr Kila over the past few hours, as well as a rocket launcher in Yaroun. pic.twitter.com/0kG31AYSJ9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 7, 2024

С начала войны в Секторе Газа 8 октября, Израиль ликвидировал в Ливане и Сирии 272 члена группировки "Хезболла".

Кроме того, в Ливане погибли еще 53 боевика других террористических группировок, один ливанский солдат и по меньшей мере 60 гражданских лиц, трое из которых были журналистами.

Атаки группировки "Хезболла"

"Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога", взято из Корана) - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства. Организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой радикальных шиитских священнослужителей при финансовой поддержке Ирана. Ее целью провозгласили военный ответ на оккупацию Израилем части Ливана.

С началом наземной операции против ХАМАС в Секторе Газа, боевики "Хезболла" начали обстреливать ракетами территорию Израиля и американские военные объекты в соседних странах.

В частности, 7 апреля авиация Сил обороны Израиля ударила по объектам в долине Бекаа на востоке Ливана. Целью воздушной атаки мог быть тренировочный лагерь группировки "Хезболла" у границы с Сирией.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с ливанской группировкой.

8 января в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".