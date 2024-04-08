В Звягеле угроза загрязнения воздуха из-за атаки РФ – горсовет

В ночь на понедельник, 8 апреля, российские террористы ударили по объекту инфраструктуры Житомирской области, в результате чего есть угроза загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении Звягельского городского совета.

По данным горсовета, жертв среди мирного населения нет. В то же время существует прямая угроза загрязнения воздуха.

Городской совет рекомендует местным жителям находиться в помещениях с закрытыми окнами.

В частности, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБЧС) приняла решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования.

Что касается учреждений дошкольного образования, то для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы.