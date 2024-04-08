У Звягелі загроза забруднення повітря через атаку РФ – міськрада
У ніч проти понеділка, 8 квітня, російські терористи вдарили по об'єкту інфраструктури Житомирської області, внаслідок чого є загроза забруднення повітря. Про це йдеться у повідомленні Звягельської міської ради.
За даними міськради, жертв серед мирного населення немає. У той самий час існує пряма загроза забруднення повітря.
Міська рада рекомендує місцевим мешканцям перебувати у приміщеннях із зачиненими вікнами.
Зокрема, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБНС) ухвалила рішення про дистанційне навчання в установах загальної середньої освіти.
Що стосується закладів дошкільної освіти, то для батьків, яким нема з ким залишити дітей, працюватимуть чергові групи.