В ГУР оценили запасы ракет РФ для ближайших масштабных атак
В ближайшие недели возможна еще одна или две массивные ракетные атаки со стороны РФ. Об этом рассказал в комментарии Financial Times представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает Деловая столица.
"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что используемые ими ракеты только что изготовлены", — отметил он.
По оценкам Черняка, у РФ достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.
В то же время, добавил он, россияне по-прежнему используют много дронов — как более дешевого способа поразить части энергетической системы, такие как трансформаторы.