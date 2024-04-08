В ГУР оценили запасы ракет РФ для ближайших масштабных атак

В ближайшие недели возможна еще одна или две массивные ракетные атаки со стороны РФ.﻿ Об этом рассказал в комментарии Financial Times представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает Деловая столица.

"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что используемые ими ракеты только что изготовлены" , — отметил он.

По оценкам Черняка, у РФ достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

В то же время, добавил он, россияне по-прежнему используют много дронов — как более дешевого способа поразить части энергетической системы, такие как трансформаторы.