У ГУР оцінили запаси ракет РФ для найближчих масштабних атак

Найближчими тижнями можлива ще одна чи дві масивні ракетні атаки з боку РФ﻿. Про це розповів у коментарі Financial Times представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Ділова столиця.

"Ми очікували нападу на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, щойно виготовлені" , — зазначив він.

За оцінками Черняка, у РФ достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак найближчими тижнями.

Водночас, додав він, росіяни, як і раніше, використовують багато дронів — як більш дешевого способу вразити частини енергетичної системи, як-от трансформатори.