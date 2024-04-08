У ГУР оцінили запаси ракет РФ для найближчих масштабних атак
Найближчими тижнями можлива ще одна чи дві масивні ракетні атаки з боку РФ. Про це розповів у коментарі Financial Times представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Ділова столиця.
"Ми очікували нападу на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, щойно виготовлені", — зазначив він.
За оцінками Черняка, у РФ достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак найближчими тижнями.
Водночас, додав він, росіяни, як і раніше, використовують багато дронів — як більш дешевого способу вразити частини енергетичної системи, як-от трансформатори.