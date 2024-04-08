В какой валюте украинцы хранят сбережения: рейтинг банков

В феврале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 208 млрд гривен. При этом 35,4% вкладов были в иностранной валюте.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Валюта вкладов и процентные ставки

По данным НБУ, на 1 марта 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов.

Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 780 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 427 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в феврале 2024 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,4% годовых, то по валютным депозитам банки давали всего 1,0% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 452,6 млрд гривен. Количество вкладчиков - 24,1 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 189,1 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк 8,2 млн вкладчиков, сума - 84,1 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,0 млн, сума - 67,8 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 55,8 млрд гривен

Напомним, в январе - марте 2024 года большинство украинских банков ожидают снижения стоимости всех депозитов. Удешевления средств корпораций ожидают 69% респондентов, а средств населения - 50%.