СБУ выявила "екс-регионала", который наводил авиаудары по Сумской области

В Сумской области СБУ задержала агента российской ФСБ, который наводил управляемые авиабомбы на регион. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Подозреваемым оказался бывший местный «функционер» запрещенной Партии регионов.

Наводчика задержали «на горячем, когда он проводил доразведку вблизи оборонительной линии. Он пытался установить точные координаты для российского удара. СБУ предотвратила попытку предателя передать россиянам фото и геолокацию потенциальной «цели».