СБУ викрила "екс-регіонала", який наводив авіаудари по Сумській області

На Сумщині СБУ затримала агента російської ФСБ, який наводив керовані авіабомби на регіон. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Підозрюваним виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої Партії регіонів.

Навідника затримали на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії. Він намагався встановити точні координати для російського удару. СБУ запобігла спробі зрадника передати росіянам фото та геолокацію потенційної «мети».