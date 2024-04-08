США помогут Украине защитить финансовую систему и банки от киберугроз – НБУ

Национальный банк Украины продолжает сотрудничество с Министерством финансов США в области кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины. С этой целью подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, сотрудничество и позволит и дальше поддерживать эффективную систему защиты банков и финансовых учреждений от киберугроз, в частности в условиях военного положения, и обеспечивать постоянство финансовых рынков.

"Укрепление кибербезопасности и совместное противодействие актуальным киберугрозам крайне важны для стабильной и непрерывной работы украинского финансового сектора. Особенно актуален этот вопрос в условиях гибридной войны, которую уже третий год РФ ведет против Украины в дополнение к полномасштабной военной агрессии" , - сказал он.

В свою очередь, Тодд Конклин, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, заявил, что Министерство финансов США продолжает выступать за сильную украинскую экономику, которая требует устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора.

"Наше постоянное партнерство с НБУ усиливает эту устойчивость, обеспечивая поток информации о новых угрозах кибербезопасности" , - сказал он.

По его словам, эти усилия не только укрепляют кибербезопасность в Украине, но и позволяют команде Министерства финансов США опережать риски для собственного сектора финансовых услуг.

"Угрозы, с которыми сталкиваются наши коллеги в Киеве, вероятно будут направлены и на Соединенные Штаты. Тесное сотрудничество и постоянный обмен информацией помогают обеим странам оставаться наготове" , - добавил он.

Меморандум вступил в силу 4 апреля 2024 года. Он определяет методы обмена информацией об угрозах кибербезопасности и инциденты, участников киберугроз, а также позволяет сторонам проводить совместные учения, эксперты форумы и т.д.

Целью этого документа является организация взаимодействия между НБУ и Министерством финансов США для: