На оккупированной Луганщине возросло количество самоубийств среди "милиционеров"

Во временно оккупированной Луганской области в рядах так называемой «народной милиции» резко возросло количество случаев самоубийств. Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОГА Артема Лысогора.

Он отметил, что на проблему увеличения случаев суицида россияне долгое время не обращали внимания, пока процент самоубийств не достиг «угрожающей отметки».

«Местные психологи в психике оккупантов не разобрались. Теперь ждут российских» , — отметил Лысогор.

Глава Луганской ОГА также рассказал, что в Рубежном сотрудники военкомата обязали мужчин добровольно ежемесячно появляться в комиссариаты.