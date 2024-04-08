На оккупированной Луганщине возросло количество самоубийств среди "милиционеров"
Во временно оккупированной Луганской области в рядах так называемой «народной милиции» резко возросло количество случаев самоубийств. Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОГА Артема Лысогора.
Он отметил, что на проблему увеличения случаев суицида россияне долгое время не обращали внимания, пока процент самоубийств не достиг «угрожающей отметки».
«Местные психологи в психике оккупантов не разобрались. Теперь ждут российских», — отметил Лысогор.
Глава Луганской ОГА также рассказал, что в Рубежном сотрудники военкомата обязали мужчин добровольно ежемесячно появляться в комиссариаты.