На окупованій Луганщині зросла кількість самогубств серед "міліціонерів"

У тимчасово окупованій Луганській області серед так званої «народної міліції» різко зросла кількість випадків самогубств. Про це йдеться у повідомленні голови Луганської ОДА Артема Лисогора.

Він зазначив, що на проблему збільшення випадків суїциду росіяни довгий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не досягнув «погрозливої позначки».

«Місцеві психологи у психіці окупантів не розібралися. Тепер чекають на російських» , — зазначив Лисогор.

Голова Луганської ОДА також розповів, що у Рубіжному співробітники військкомату зобов'язали чоловіків добровільно щомісяця з'являтися до комісаріатів.