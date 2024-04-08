На окупованій Луганщині зросла кількість самогубств серед "міліціонерів"
У тимчасово окупованій Луганській області серед так званої «народної міліції» різко зросла кількість випадків самогубств. Про це йдеться у повідомленні голови Луганської ОДА Артема Лисогора.
Він зазначив, що на проблему збільшення випадків суїциду росіяни довгий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не досягнув «погрозливої позначки».
«Місцеві психологи у психіці окупантів не розібралися. Тепер чекають на російських», — зазначив Лисогор.
Голова Луганської ОДА також розповів, що у Рубіжному співробітники військкомату зобов'язали чоловіків добровільно щомісяця з'являтися до комісаріатів.