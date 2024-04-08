В затопленном российском Орске из берегов выходит еще одна река

В Орске Оренбургской области России выходит из берегов еще одна река Елшанка. Об этом заявил мэр Василий Козупица, сообщает Радио Свобода.

Он призвал жителей собрать вещи, документы и эвакуироваться в безопасное место.

В то же время Орск продолжает затапливать река Урал. Жилищные кварталы Орска, второго по численности населения города Оренбургской области РФ, начало заливать водой после прорыва в ночь на 6 апреля защитной дамбы вдоль реки Урал.

Глава МЧС России Александр Куренков, прилетевший в Орск, оценил ситуацию там как «критическую».

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено 10,2 тысячи жилых домов и 18,5 тысячи приусадебных участков в 77 населенных пунктах. Эвакуировали более 6,1 тысяч человек.

В Орске затопило больницы. Часть пациентов эвакуировали, часть – выписали на амбулаторное лечение под наблюдение врачей.

Минздрав России сообщил 7 апреля, что за медицинской помощью в связи с ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы.

Ранее власти РФ сообщили о гибели в подтопленном Орске четырех человек, но утверждается, что ни один из них не утонул, а смерть наступила по другим причинам.

В некоторых районах Орская вода доходит до окон первых этажей, люди передвигаются по городу на лодках. Из-за наводнения все школы Орска перевели на дистанционное обучение, а нефтеперерабатывающий завод остановил работу, сообщили в пресс-службе компании «Орскнефтеоргсинтез».

Более 10 лет назад по обоим берегам Урала в Орске построили насыпные дамбы, чтобы защищать город от паводка. В этом году из-за сильного наводнения выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды из Ириклинского водохранилища. Дамбы не выдержали такого давления воды.

По оценке региональных властей, это самое большое наводнение в Оренбургской области за всю историю наблюдений. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – о нарушении правил безопасности во время строительных работ и небрежности.

Основываясь на прогнозах синоптиков, власти Оренбургской области РФ ожидают пика паводка на 10 апреля.

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