В затопленому російському Орську із берегів виходить ще одна річка

В Орську Оренбурзької області Росії виходить із берегів ще одна річка Єлшанка. Про це заявив міський голова Василь Козупица, повідомляє Радіо Свобода.

Він закликав жителів зібрати речі, документи й евакуюватися у безпечне місце.

Водночас Орськ продовжує затоплювати річка Урал. Житлові квартали Орська, другого за чисельністю населення міста Оренбурзької області РФ, почало заливати водою після прориву в ніч проти 6 квітня захисної дамби вздовж річки Урал.

Голова МНС Росії Олександр Куренков, який прилетів до Орська, оцінив ситуацію там як «критичну».

За останніми даними, в Оренбурзькій області підтоплено 10,2 тисяч житлових будинків і 18,5 тисяч присадибних ділянок у 77 населених пунктах. Евакуювали понад 6,1 тисячі людей.

В Орську затопило лікарні. Частину пацієнтів евакуювали, частину – виписали на амбулаторне лікування під нагляд лікарів.

МОЗ Росії повідомило 7 квітня, що за медичною допомогою у зв’язку з ситуацією в Орську звернулося 99 осіб, у тому числі 18 дітей, з них шістьох дорослих і трьох дітей госпіталізували.

Раніше влада РФ повідомила про загибель у підтопленому Орську чотирьох осіб, але стверджується, що жоден із них не потонув, а смерть настала з інших причин.

У деяких районах Орська вода доходить до вікон перших поверхів, люди пересуваються містом човнами. Через повінь усі школи Орська перевели на дистанційне навчання, а нафтопереробний завод зупинив роботу, повідомили у пресслужбі компанії «Орскнафтооргсинтез».

Більше ніж 10 років тому по обох берегах Уралу в Орську збудували насипні дамби, щоб захищати місто від паводку. Цього року через сильну повінь вище за течією на ГЕС довелося збільшити скидання води з Іриклінського водосховища. Дамби не витримали такого тиску води.

За оцінкою регіональної влади, це найбільша повінь в Оренбурзькій області за всю історію спостережень. Відкрили кримінальну справу за двома статтями – про порушення правил безпеки під час будівельних робіт і недбалість.

Ґрунтуючись на прогнозах синоптиків, влада Оренбурзької області РФ очікує піку паводку на 10 квітня.

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