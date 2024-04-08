Производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России – СМИ

Литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, готовится расстаться с российским бизнесом: компания заявила, что получила согласие властей РФ на продажу завода мощностью более 120 тысяч тонн в год. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет ООО "Вичюнай-Русь", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в рамках соглашения права требований по договорам займа и долга на общую сумму 29,4 млн. долларов и 1,86 млн. евро перейдут российскому УК "Группа Океан".

Смена владельца запланирована на "ближайшее время", говорится в отчете "Вичюнай-Русь". Viciunai Group объявила о планах продать бизнес в России весной 2022 года. Владельцы группы против продажи российского актива, но были вынуждены "пойти на соглашение по политическим причинам", заявили источники издания на рынке.

В "Вичюнай-Русь", Viciunai Group и УК "Группа Океан" на запрос издания не ответили. В Минфине РФ, курирующем работу спецкомиссии, условия соглашений не разглашаются.

"Вичюнай-Русь" производит крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и полуфабрикаты на заводе в Советске. Выручка компании 2023 года выросла на 11,2%, до 18,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,26 млрд рублей.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал изданию, что в результате соглашения сложностей с сырьем в "Вичюнай-Русь" не будет, отметив, что добытчики минтая продолжают наращивать поставки продукции на внутренний рынок.

Если права на бренд Vici не войдут в сделку, то новому владельцу придется инвестировать в маркетинг, добавил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк.

Напомним, в апреле 2022 года Viciunai Group заявляла, что уйдет из России в течение трех-четырех месяцев.

В январе 2024 года Viciunai Group была внесена в список международных спонсоров войны от НАПК.

Компания является глобальным производителем и поставщиком различных продуктов питания.

В частности, Viciunai Group является крупнейшим сурими на планете, она также является одним из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее головной офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и РФ.