Бизнес сталкивается с нехваткой работников из-за мобилизации и миграции – НБУ

Все больше украинских предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала, а количество ищущих работу согласно количеству резюме на сайтах поиска работы в дальнейшем сокращается.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ), пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала. Количество ищущих работу" , измеряемая количеством резюме на сайтах поиска работы, в дальнейшем сокращалась" , - говорится в документе.

Это может являться следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе через мобилизацию и последующую миграцию. Ведь количество мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тыс. (или 2%) до 6,5 млн человек, указывают в регуляторе.

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.