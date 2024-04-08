Лидеры игорного бизнеса за год стали богаче в 28 раз – "Опендатабот"

Топ-10 самых успешных компаний игорного бизнеса в 28 раз приумножили свое состояние в прошлом году. В список попали 9 онлайн-казино и 1 лотерейный оператор. Лидером стала компания "Спейсикс" (бренд Cosmolot), а наибольший прирост заработков – аж в 425 раз – имеет компания "Фавбет" (бренд FAVBET).

Об этом сообщает "Опендатабот".

54,92 млрд грн заработали лидеры сферы азартных игр в Украине в 2023 году. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году – 1,94 млрд грн.

Если в 2022-м только треть бизнесов из Индекса смогли получить прибыль — речь о "Спейсиксе", "Укр Гейм Технолоджи" и "Нейтив АППС" — прошлый год был прибыльным для всех компаний из топ-10.

Лидером сферы игорного бизнеса стала компания "Спейсикс" (известная как Cosmolot), принадлежащая Сергею Потапову и британскому бизнесмену Арнульфу Дамерау. Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен.

На втором месте топа разместилась компания "Фавбет" (бренд FAVBET), владельцем которой является Андрей Матюха. Доход компании в 2023 году увеличился в феноменально 425 раз и составил 9,79 млрд грн. Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса, попавших в Индекс. Кроме онлайн-казино, компания занимается еще букмекерской деятельностью.

"Укр Гейм Технолоджи" (бренд PIN-UP) Игорь Зотько, прошлогодний лидер рейтинга, не смог удержать первенство даже несмотря на рост дохода в 4 раза в год. С доходом 3,62 млрд. грн. компания опустилась на 3 место.

Увеличив свой доход в 103 раза и заработав 3,4 млрд грн, следующую позицию топа заняла "Слотс Ю.Эй" Павла Журило. Этой компании принадлежат 2 бренда интернет-казино - SLOTOKING и 777.

На пятом месте с доходом 3,1 млрд грн находится компания "Вбет" (бренд VBET), владельцем которой является гражданин Армении Погосян Рудольф. В 2023 году бизнесу удалось увеличить свой доход в 19 раз по сравнению с 2022 годом. Компания Вбет получает доходы от интернет-казино, интернет-покера и букмекерской деятельности.

Далее в топе расположилась компания "Геймдев" (бренд SLOTS CITY), владельцем которой является гражданин Израиля Яков Финкельштейн. Доход компании составил 2,5 млрд грн в прошлом. Это в 35 раз больше, чем в 2022 году.

Седьмую строчку занимает компания "Фьорст Элемент" (бренд F1RST), владельцами которой являются Артем Юшков и Сергей Белик. Компании удалось увеличить свой доход в 43 раза и заработать 2 млрд грн в прошлом.

Компания "Лимон" (бренд ChampionCasino), владельцем которой является Руслан Дроздов, попала на 8-ю позицию с доходом в 1,42 млрд грн. Это в 357 раз больше, чем в 2022 году.

Последнее онлайн-казино, которому удалось попасть в топ - компании "Нейтов АППС" (бренд Super Gra), которым владеет гражданин Великобритании - Чубини Иракли. Компания увеличила свой доход в 55 раз и заработала 604 млн. грн.

"Украинская национальная лотерея" (УНЛ) стала единственным лотерейным оператором, попавшим в Индекс. Ее доход увеличился в 2,5 раза в прошлом году и составил 516 млн. грн. УНЛ принадлежит китайской компании, основателем которой является британский бизнесмен Фогго Майкл Джон.