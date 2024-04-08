Какой курс доллара устраивает Нацбанк

На прошлой неделе аналитики портала «Курс Украины», проанализировав поведение НБУ на межбанковском валютном рынке в марте - начале апреля, сделали предположение, что Нацбанк обозначил верхнюю границу, выше которой он пока не пускает курс безналичного доллара и готов для этого увеличивать объем своих валютных интервенций.

Очевидно, что на данный момент таким уровнем является 39,50 грн за доллар. Уже несколько раз курс на межбанке пытался приблизиться к этой цифре – и резко откатывал вниз. На прошлой неделе максимальным значением на позиции «бид» (т.е. цена покупателей) стало 39,39 грн, на позапрошлой – 39,43 грн. Каждый раз после достижения этих уровней Нацбанк включал все возможные механизмы и опрокидывал доллар так, что он возвращался ниже отметки 39 грн. В прошлую пятницу котировки межбанка снизились до 38,79/38,80 (соответственно бид/оффер). Всего за 3 дня доллар подешевел на 60 копеек.

Хочется отметить, что на этот раз Нацбанку удалось выполнить задачу, потратив гораздо меньше валютных средств. Так, за период с 1 по 5 апреля объем валютных интервенций регулятора составил 483,6 млн долларов – на 171 млн меньше, чем неделей ранее. Более того, на прошлой неделе Нацбанку даже удалось купить 29,6 млн долларов.

Однако не стоит думать, что НБУ решил кардинально развернуть тренд на валютном рынке. После того, как котировки на межбанке снизились в район 38,80, регулятор ушел с рынка и позволил доллару вырасти до 38,95-38,99 грн, и только на этом уровне опять вышел с продажами, тормозя очередной виток падения гривны.

По информации портала «Курс Украины», третий день подряд активным покупателем валюты на межбанке является государственный Укрэксимбанк, через который, как известно, проходят платежи оборонного ведомства. Кроме того, активизировались и крупные банки с большой розничной сетью отделений; они покупали валюту для пополнения своих касс наличными.

Удерживая курс на уровне 39,00, Национальный банк пытается убить сразу двух зайцев: успокоить население и обеспечить более низкую цену для военных госзаказов.

5 апреля стало известно, что за март золотовалютные резервы НБУ выросли на 6,7 млрд долларов и составили почти 43,8 млрд долларов США. Произошло это за счет привлечения в марте почти 9 млрд долларов внешней финансовой помощи. Как видим, теперь у Нацбанка, резервы которого падали два месяца подряд, появился инструмент для удержания ситуации под контролем. Конечно, бездумно жечь имеющуюся валюту для удержания курса он не будет. Но и обвала гривны в ближайшие месяцы можно уже не опасаться.

Что будет с долларом

В ближайшие недели Национальный банк попытается удержать курс безналичного доллара в пределах 38,80-39,50 грн. Что касается наличного доллара, его реакция на колебания межбанка становятся все слабее. В настоящее время столичные обменные пункты продают наличного «американца» по 39,25 грн, а покупают по 39,20-39,22 грн.

Аналитики портала «Курс Украины» полагают, что ближайшие две, возможно, даже три недели Нацбанк попытается удержать курс наличного доллара в диапазоне 39,00-39,50 грн, с возможностью недолгого и незначительного (не более 5-10 копеек) выхода за его пределы. Естественно, если что-то не пошатнет очередное хрупкое равновесие на валютном рынке.