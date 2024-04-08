Який курс долара влаштовує Нацбанк

Минулого тижня аналітики порталу «Курс України», проаналізувавши поведінку НБУ на міжбанківському валютному ринку в березні - на початку квітня, зробили припущення, що Нацбанк позначив верхній кордон, вище якого він поки не пускає курс безготівкового долара і готовий для цього збільшувати обсяг своїх валютних інтервенцій.

Очевидно, що зараз таким рівнем є 39,50 грн за долар. Вже кілька разів курс на міжбанку намагався наблизитись до цієї цифри – і різко відкочував униз. Минулого тижня максимальним значенням на позиції «бід» (тобто ціна покупців) стало 39,39 грн, позаминулого – 39,43 грн. Щоразу після досягнення цих рівнів Нацбанк включав усі можливі механізми та перекидав долар так, що він повертався нижче за відмітку 39 грн. Минулої п'ятниці котирування міжбанку знизилися до 38,79/38,80 (відповідно бід/оффер). Усього за 3 дні долар подешевшав на 60 копійок.

Хочеться відзначити, що цього разу Нацбанку вдалося виконати завдання, витративши набагато менше грошових коштів. Так, за період з 1 по 5 квітня обсяг валютних інтервенцій регулятора склав 483,6 млн доларів – на 171 млн менше, ніж тижнем раніше. На додаток, минулого тижня Нацбанку навіть вдалося купити 29,6 млн доларів.

Проте не варто думати, що НБУ вирішив кардинально розгорнути тренд на валютному ринку. Після того, як котирування на міжбанку знизилися в район 38,80, регулятор пішов з ринку і дозволив долару зрости до 38,95-38,99 грн, і лише на цьому рівні знову вийшов із продажем, гальмуючи черговий виток падіння гривні.

За інформацією порталу «Курс України», третій день поспіль активним покупцем валюти на міжбанку є державний Укрексімбанк, через який, як відомо, відбуваються платежі оборонного відомства. Крім того, активізувалися й великі банки з великою роздрібною мережею відділень; вони купували валюту для поповнення своїх кас готівкою.

Утримуючи курс на рівні 39,00, Національний банк намагається вбити одразу двох зайців: заспокоїти населення та забезпечити нижчу ціну для військових держзамовлень.

5 квітня стало відомо, що за березень золотовалютні резерви НБУ зросли на 6,7 млрд доларів і склали майже 43,8 млрд доларів США. Сталося це за рахунок залучення у березні майже 9 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Як бачимо, тепер Нацбанк, резерви якого падали два місяці поспіль, з'явився інструмент для утримання ситуації під контролем. Звичайно, бездумно палити валюту для утримання курсу він не буде. Але й обвал гривні в найближчі місяці можна вже не побоюватися.

Що буде з доларом

Найближчими тижнями Національний банк спробує утримати курс безготівкового долара в межах 38,80-39,50 грн. Що стосується готівкового долара, його реакція на коливання міжбанку стають дедалі слабшими. Нині столичні обмінні пункти продають готівкового «американця» за 39,25 грн, а купують за 39,20-39,22 грн.

Аналітики порталу «Курс України» вважають, що найближчі два, можливо, навіть три тижні Нацбанк спробує утримати курс готівкового долара в діапазоні 39,00-39,50 грн, з можливістю недовгого та незначного (не більше 5-10 копійок) виходу за нього межі. Звичайно, якщо щось не похитне чергову тендітну рівновагу на валютному ринку.