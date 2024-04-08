Российские войска ударили по Запорожью: пострадали 6 человек
Российские войска 8 апреля днем атаковали промышленный объект в Запорожье, в результате ракетного удара пострадали 6 человек, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.
"Россияне вновь ударили по промышленному объекту в Запорожье. Известно о 6 пострадавших. Последствия ракетной атаки уточняются".
По словам Куртева, повреждены объект инфраструктуры, 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение.
Предыстория:
- 5 апреля Россия ударила по Запорожью, в результате ракетной атаки погибли четыре человека, еще 23 пострадали.