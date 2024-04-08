Российские войска ударили по Запорожью: пострадали 6 человек

Российские войска 8 апреля днем атаковали промышленный объект в Запорожье, в результате ракетного удара пострадали 6 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

"Россияне вновь ударили по промышленному объекту в Запорожье. Известно о 6 пострадавших. Последствия ракетной атаки уточняются".

По словам Куртева, повреждены объект инфраструктуры, 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение.

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