Російські війська вдарили по Запоріжжю: постраждали 6 людей

Російські війська 8 квітня вдень атакували промисловий об'єкт в Запоріжжі, внаслідок ракетного удару постраждали 6 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються".

За словами Куртєва, пошкоджені обʼєкт інфраструктури, 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.

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