ПВО сбила все 20 "Шахедов", которые запустили россияне – Воздушные силы

В ночь на 9 апреля российские войска запустили по Украине 20 беспилотников типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все выпущенные "Шахеды".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты запустили беспилотники из мыса Чауда в Крыму и из Приморско-Ахтарска (РФ). Также атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной части Донецкой области.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.