ППО збила всі 20 "Шахедів", які запустили росіяни – Повітряні сили

У ніч на 9 квітня російські війська запустили по Україні 20 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі випущені "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили безпілотники з мису Чауда в Криму та з Приморсько-Ахтарська (РФ). Також атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої частини Донеччини.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.