В США отклонили попытку Трампа перенести суд по делу о "скрытых деньгах"

Апелляционный суд в Нью-Йорке в понедельник отклонил ходатайство адвокатов Трампа об отложении судебного разбирательства по делу о "скрытых средствах" для влияния на выборы из-за места его проведения, сообщает Европейская правда.

8 апреля на внеочередном заседании адвокаты Трампа пытались убедить судью, что Манхэттен, где сильная поддержка Демократической партии – неподходящее место для рассмотрения дела Трампа. Вместо этого они предлагали перенести суд в округ Стейтен-Айлед, единственный в Нью-Йорке, где Трамп победил в 2020 и 2016 годах.

Судья Лизбет Гонзалес по итогам рассмотрения отклонила ходатайство.

Также адвокаты Трампа пытаются обжаловать наложенный на Трампа запрет высказываться в отношении свидетелей прокуроров и семьи судьи Мерчана. Также Трамп хочет добиться отвода судьи, ссылаясь на якобы конфликт интересов: его дочь работает в консалтинговой фирме, которая обслуживала предвыборную кампанию Джо Байдена в 2020 году.

Данное судебное разбирательство должно стать первым судом по уголовному делу в отношении Трампа и любого президента США.

Судебное разбирательство дела должно было начаться еще 25 марта, но отложилось – адвокаты экс-президента добились 30-дневной отсрочки, пожаловавшись на нехватку времени для изучения всех материалов.

Напомним, дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.